Sampaoli su Messi: «C’è stato uno scambio di opinioni»

Il commissario tecnico dell’Argentina, Jorge Sampaoli, ad un giorno dal match con la Francia, ha parlato del presunto confronto con i senatori e con Lionel Messi

Alla vigilia della gara contro la Francia, valida per gli ottavi di finale, il commissario tecnico dell’Argentina, Jorge Sampaoli, ha parlato del suo rapporto con Lionel Messi: «Al momento non so ancora chi giocherà. Ho diverse soluzione e molti giocatori decisivi: posso solo dirvi che giocheremo col coltello tra i denti. Cos’è accaduto dopo il KO con la Croazia? C’è stato uno scambio di idee, non quello che dite. Dovevo prendere una decisione e ho scambiato qualche opinione con Messi. Le mie conversazioni con i calciatori, comunque, non devono essere pubbliche. Lionel fa cose che solo un genio può fare, è la nostra luce».