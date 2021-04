Sampdoria: rinnovo Quagliarella ad un passo. Dubbi solo su...

La Sampdoria prepara il rinnovo del suo giocatore più rappresentatativo, Fabio Quagliarella. Ecco le ultime

In attesa del rinnovo di Claudio Ranieri, che dovrebbe arrivare in settimana, non ci dovrebbero essere problemi anche per quello di Fabio Quagliarella. Per la Sampdoria potrebbe essere la settimana decisiva in cui blindare i propri tasselli da cui partire per la prossima stagione.

Al capitano blucerchiato un altro anno, meritato, di contratto. Come riporta Il Secolo XIX i dettagli economici sono stati limati, l’ultimo punto da sistemare riguarderebbe il futuro post calcio giocato di Quagliarella. Lui vorrebbe delle garanzie anche da questo punto di vista, magari con un ruolo da allenatore nel settore giovanile o un ingresso nella dirigenza. Staremo a vedere cosa gli proporrà la Samp.