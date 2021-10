Sampdoria, in cinque assenti all’allenamento odierno

Le ultime dall’allenamento di Bogliasco della Sampdoria: in cinque assenti

In vista della partita contro l’Atalanta, Roberto D’Aversa ha diretto un allenamento a Bogliasco, al quale non hanno preso parte cinque giocatore, anche se in due si sono riaffacciati sul campo. Ecco il comunicato della Sampdoria.

IL COMUNICATO – «Percorsi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal e Ronaldo Vieira (questi ultimi anche sul campo); terapie e fisioterapia per Valerio Verre. Assente Mohamed Ihattaren».