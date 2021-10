Sampdoria, dov’è finito Ihattaren? Un fantasma a Utrecht

Alla Sampdoria non si è ancora mai visto Ihattaren. Un fantasma a Utrecht che non vuole tornare in Italia

Continua a tenere banco il caso Mohamed Ihattaren. Il calciatore di proprietà della Juventus, arrivato alla Sampdoria in prestito e in sovrappeso di ben cinque chili, è sparito dal 12 ottobre facendo ritorno in Olanda per motivi di famiglia. Da quel momento il buio, nessuno sa dove si trovi, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Tra Sampdoria e Juventus non sono ancora stati avviati i dialoghi in relazione al ragazzo. Per i blucerchiati è un danno, dato che fino a gennaio avranno a disposizione un giocatore in meno in rosa e visto che nel contratto erano previsti bonus per la valorizzazione e il rendimento. Per i bianconeri invece il problema è economico dato che avevano investito molto sul talento di Ihattaren.