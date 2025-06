Sampdoria, tutti gli aggiornamenti sui blucerchiati in vista della sfida dei play out contro la Salernitana

Sampdoria, ecco tutti gli aggiornamenti sui giocatori blucerchiati in vista della sfida dei play out contro la Salernitana. Le ultimissime

La Sampdoria si prepara con intensità all’attesissimo ritorno del playout contro la Salernitana, in programma domenica sera allo stadio “Arechi” di Salerno. Una sfida da dentro o fuori, che decreterà chi resterà in Serie B. Sotto il sole cocente di Trigoria, la squadra ligure lavora sodo agli ordini di Alberico Evani, concentrandosi su condizione atletica e schemi tattici. Ogni dettaglio è curato per affrontare al meglio un match che vale una stagione intera.

A confermare la gravità del momento è la presenza del presidente Matteo Manfredi al centro sportivo: un gesto simbolico ma potente, che dimostra pieno sostegno allo staff e ai giocatori, rafforzando lo spirito di gruppo. In ambito medico, Ebenezer Akinsanmiro prosegue con un lavoro personalizzato, gestito con cautela per preservarne la condizione fisica in vista della partita. Si avvicina la grande sfida per la permanenza in categoria.