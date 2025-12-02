Sampdoria, una crisi senza fine: il derby con lo Spezia accende l’allarme, tutti i dettagli

Sampdoria, crisi senza fine: la sconfitta nel derby con lo Spezia fa scattare l’allarme, ecco l’analisi completa

La Sampdoria è sprofondata in una crisi profonda. La sconfitta nel derby ligure contro lo Spezia ha acceso un campanello d’allarme fragoroso, mettendo in evidenza tutte le fragilità di una squadra incapace di dare continuità al sofferto successo casalingo contro la Juve Stabia.

Il passo falso con gli aquilotti ha fatto precipitare i blucerchiati, guidati dal duo tecnico Lillo Foti–Angelo Gregucci, al penultimo posto in classifica. Con appena 10 punti, la Samp è stata superata proprio dallo Spezia e conserva un solo punto di margine sul Pescara fanalino di coda. La zona playout dista tre lunghezze, ma la preoccupazione dei tifosi va ben oltre i numeri.

Attacco sterile e mercato deludente

Il problema più evidente è la totale assenza di incisività offensiva. Con appena 12 gol in 14 partite, la Sampdoria è il peggior attacco del torneo. Manca un vero finalizzatore e un giocatore capace di creare superiorità numerica. Le critiche si concentrano inevitabilmente sulla società, accusata di aver condotto un mercato estivo approssimativo e di non aver colmato le lacune in ogni reparto.

L’unico a salvarsi è Massimo Coda, autore di cinque reti. Troppo poco, però, è arrivato dai compagni: Pafundi, appena rientrato da un infortunio, Cuni, fermo ai box, e Cherubini, ancora poco concreto.

Gennaio come ultima chance

Nelle ultime quattro gare i blucerchiati hanno segnato appena due volte (un rigore di Coda e una rete ininfluente di Henderson). Una media insufficiente per sperare in una svolta. L’unica speranza è riposta nel mercato di gennaio, annunciato come “aggressivo” dal CEO Jesper Fredberg, ma che secondo i critici avrebbe dovuto essere più mirato già in estate, evitando acquisti deludenti come Ferri e Barak.

Gli infortuni di Ferrari e Pedrola aggravano ulteriormente il quadro. L’unica vittoria convincente (4-1 sul Pescara) è arrivata quando Coda ha potuto agire con due rifinitori alle spalle, nel 3-4-2-1.

Prossimo crocevia

Il tempo per rimediare c’è, ma servirà una svolta tecnica immediata. Domenica 7 dicembre alle 19.30, al “Ferraris”, la Sampdoria ospiterà la Carrarese in un match che può diventare spartiacque. La squadra si ritroverà domani a Bogliasco per preparare la sfida e valutare le condizioni di Abildgaard, fermo da un mese per un infortunio alla spalla.

