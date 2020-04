Sampdoria, Bereszynski: «Così mi sono accorto di avere il Coronavirus»

Bereszynski ringrazia la Sampdoria: «Ci ha supportato in tutto. Ripresa Serie A? La nostra è la professione più sicura del mondo»

Durante la lunga intervista rilasciata a Przeglad Sportowy, il terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski ha riavvolto il nastro delle ultime settimane, trascorse rinchiuso in casa dopo aver contratto il Coronavirus, ma con un occhio alla futura ripresa della preparazione e del campionato.

LA QUARANTENA – «Sicuramente non solo sono state le più lunghe, ma anche le più pesanti. E non per motivi di salute, perché da questo punto di vista solo le prime settimane sono state difficili. È stato difficile sopravvivere mentalmente. Per sette settimane non abbiamo lasciato l’appartamento per nemmeno un metro. Non potevamo nemmeno fare le cose più semplici. Il problema era persino portare fuori la spazzatura. Abbiamo un bambino di due anni, quindi a casa produciamo molti rifiuti, ma non siamo riusciti a smaltirli. Abbiamo raccolto i rifiuti sul balcone, ogni pochi giorni qualcuno del club veniva e ci ha aiutato. La Sampdoria ci ha supportato in tutto. Abbiamo fatto una lista della spesa, il giorno dopo un impiegato del club ci ha portato tutto. C’erano anche difficoltà a cui non avrei mai fatto caso prima».

IL CITOFONO – «Per le prime due settimane ho avuto un citofono rotto, che ha causato complicazioni perché non potevo ordinare cibo. I ristoranti li portano alla porta, ma non ho avevo modo di fare entrare il corriere. Inizialmente, non mi importava molto, ma dopo due settimane ero in crisi, avevo un grande bisogno di ordinare qualcosa. Tuttavia, nessuno poteva venire a casa nostra e risolvere il problema. Così ho svitato l’intero citofono, dopo alcune ore l’ho riparato da solo. Quindi abbiamo potuto ordinare la pizza durante il fine settimana. So che queste non sono questioni importanti nella vita, ma dopo un tale periodo di chiusura è importante lottare per qualsiasi piacere. Non è davvero facile passare diverse dozzine di giorni in pochi metri quadrati, specialmente con un bambino di due anni che è abituato a camminare. Non voglio drammatizzare, so che le persone vivono situazioni molto più difficili. Per noi era qualcosa di completamente nuovo. Prima facevo alcuni chilometri al giorno allenandomi, camminando. Quando la vita diventa statica, questo movimento ti manca molto. Fortunatamente, abbiamo una terrazza abbastanza grande con erba artificiale, quindi abbiamo replicato un giardino. Ci ha salvato».

FAMIGLIA – «Quando ho scoperto di avere il Coronavirus, non aveva più senso isolarmi. Prima che il virus mostri i suoi primi sintomi, resta nel corpo per diversi giorni, quindi era quasi certo che anche Maja l’avrebbe avuto, la questione era quando si sarebbe manifestato. E così è stato, una dozzina di giorni dopo aver ottenuto un risultato positivo. Ha vissuto la sua malattia quasi identica alla mia, tranne per il fatto che tutti i suoi sintomi sono iniziati pochi giorni dopo. Forse con la differenza che sono rimasti con me più a lungo, perché per la prima settimana ho cercato di convincermi che andasse tutto bene, che potevo vivere normalmente e ho provato ad allenarmi. Un momento prima di lei, ho prima ottenuto un risultato negativo, ma il successivo era di nuovo positivo. Per parlare di recupero abbiamo dovuto ottenere due risultati negativi di seguito. L’abbiamo fatto pochi giorni fa. Tuttavia, Leo non è stato testato affatto, il tampone non viene somministrato ai bambini. Dicono che se non ci sono sintomi, non ce n’è bisogno».

L’ATTESA – «Per le prime due settimane ogni giorno ho sentito che qualcosa non andava in me. I successivi sette giorni ho potuto allenarmi per circa il 90 percento, e dopo tre settimane era tutto perfettamente normale. Dubbi sul fatto che il test fosse positivo per così tanto tempo? Sapevo che era normale. Inoltre, abbiamo alloggiato con Maja nella stessa casa, motivo per cui il virus è durato più a lungo. Ero un po’ preoccupato di risultare positivo così a lungo, ma anche i miei compagni di squadra erano in questa situazione, non ero l’unico, quindi mi ha anche aiutato. La cosa più importante per noi era che ci sentivamo normali. Di recente ci hanno testato a giorni alterni. Perché qualcuno fosse considerato sano, si dovevano avere due risultati negativi di seguito. Mercoledì è venuto fuori che non avevo il virus, ma ho dovuto aspettare la conferma. Giovedì, Leo e io ci siamo seduti sul suo tappetino, abbiamo giocato con le macchine quando ho ricevuto un messaggio da un medico del club. Ci ha scritto che sia io che Maja eravamo negativi e ci ha augurato una buona passeggiata. Ci siamo abbracciati tutti. È stato un grande sollievo. Questa fase è ora chiusa. Subito dopo siamo andati a fare una passeggiata. Con le mascherine, ma è comunque una bella sensazione poter uscire di casa. A parte una passeggiata al giorno, non abuso di questa libertà».

GABBIADINI – «Il giorno in cui ho saputo che Gabbiadini aveva il Coronavirus, mi faceva molto male la testa. Non ho mai avuto problemi di emicrania, ma questa volta è stato difficile da sopportare, ero vicino a prendere alcuni antidolorifici, anche se non lo faccio mai. Con Maja ho pensato che avremmo fatto una passeggiata. Siamo partiti, poi ho scoperto che Manolo ha avuto un risultato positivo. Ci siamo sentiti deboli, eravamo molto stressati. Siamo tornati a casa immediatamente, abbiamo visto la situazione svilupparsi. Ogni tanto ho misurato la temperatura, perché nel club ci hanno detto che solo le persone con febbre alta possono avere il test. Ho aspettato fino a 37,5 gradi. Poi ho immediatamente chiamato il club e ho informato sui sintomi. In 20 minuti, le persone del laboratorio sono venute da me, hanno preso un tampone rinofaringeo. Ho aspettato il risultato due o tre giorni, ma non mi facevo illusioni, ero convinto di essere un portatore del Coronavirus. Sentivo che questo non era un normale mal di testa, anche se la temperatura più alta che avevo non superava i 37,5 gradi. Quindi non è del tutto febbre, normalmente mi allenavo tranquillamente con quella temperatura, giocavo anche partite. Ma questa volta mi sentivo come se avessi 39 gradi. Ho controllato se il termometro funzionava. Ne abbiamo tre, ognuno con la stessa temperatura, quindi non ci sono stati errori. Comunque, nessuno dei giocatori della Sampdoria aveva la febbre più alta».

SINTOMI – «Ho anche avuto problemi alle vie aeree superiori. Non avevo il naso che colava, tuttavia per una decina di giorni sono stato privato dell’olfatto e del gusto. Non riuscivo a distinguere il miele dal cioccolato. Ci fu una leggera tosse secca che divenne dannosa nel tempo, ma neanche questo era un problema. La cosa più stanca era che non potevo fare nulla. Ho ricevuto un programma di allenamento dal club, ma per i primi dieci giorni non ho avuto la forza di farlo. Stavo seguendo la linea di resistenza più bassa: stabilizzazione, allungamento. Volevo mantenermi in forma, ma ogni volta che provavo a fare qualcosa ad un’intensità più alta, mi sentivo terribile. Tutto faceva male, non avevo la forza. Dopo alcuni giorni, quando si è scoperto che più persone erano infette nel club, avevamo due programmi di allenamento: uno era per le persone sane, l’altro per i pazienti con carichi significativamente inferiori».

PAURA – «In precedenza non avevo alcun contatto con nessuno che avesse avuto COVID-19. Inizialmente, si diceva che il gruppo a rischio fosse costituito principalmente da anziani malati. Quindi ha iniziato a cambiare. Ho un amico in Italia che si è ammalato, per alcuni giorni aveva una temperatura di 39 gradi, per un momento ha perso la speranza di riuscire a sconfiggere il virus. Tuttavia, né io né Maja abbiamo avuto momenti del genere, vedendo gli altri direi che l’abbiamo avuto in forma lieve. Se ho paura, ora che è passato? In Polonia, provoca molta paura, anche se è ci sono molti meno contagiati che in Italia. Sono preoccupato dalla velocità con cui si diffonde. Guarda il nostro spogliatoio, quante persone ne sono state contagiate. Se avessi avuto il raffreddore, non avrei certamente infettato così tante persone. Lo abbiamo già alle spalle, sappiamo di cosa tratta questa malattia, non intendiamo affrontarla una seconda volta, quindi riduciamo al minimo il rischio. Tuttavia, sono preoccupato per la salute dei miei cari. Fortunatamente, non conosco nessuno in Polonia che sia contagiato. Guardando cosa stava succedendo in Italia, penso che abbiamo risposto molto bene come Paese. Sono contento che ci siamo comportati in modo così responsabile come nazione».

RIPRESA – «Il 4 maggio probabilmente non torneremo ancora alla formazione completa, penso che ci eserciteremo prima in gruppi. Tuttavia, non abbiamo informazioni ufficiali, possiamo solo prevedere. Si parla sempre più di tornare in campo, spero che accada il prima possibile. Sembra che all’inizio di giugno riprenderemo a giocare. Se mi preoccupa tornare in campo? Concordo con l’opinione che siamo la professione più sicura del mondo. Se dovessimo essere testati prima di ogni incontro, mi sembra che il rischio sarebbe minimo. Nessun settore può permettersi tali precauzioni. Credo che ci comporteremo in modo responsabile. Dobbiamo prepararci a vivere in queste nuove realtà. Il calcio sarà sicuramente un po’ diverso. Bisogna tornare alla normalità lentamente».