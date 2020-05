Sampdoria, Bereszynski: «Covid superato. Ho fame di calcio»

Il terzino della Sampdoria Bereszynski ha parlato del Coronavirus e della voglia di riprendere il campionato di Serie A

Il terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski ha rilasciato un’intervista al canale YouTube Prawda Futbolu: «Coronavirus? Per diversi giorni non mi sono sentito bene, ho avuto la febbre. Mi sono ripreso, ma molte persone hanno detto che il virus avrebbe potuto lasciare qualche conseguenza fisica. È noto che tutti possono reagire in modo diverso a tale malattia. Tuttavia, non ho tracce, come mostrato dalla radiografia polmonare e dall’holter messo su per 24 ore: il cuore funziona bene. Ho superato molti di questi test e ne sono felice».

«Non ci è permesso allenarci al centro sportivo dopo la malattia, ma sono stato a casa ad allenarmi, attivo da diverse settimane. Possiamo uscire per le strade, in modo da poter fare jogging all’aria aperta. Dal 18 maggio potremo allenarci in gruppo. Mi manca l’erba verde. È decisamente più bello e più sano esercitarsi sull’erba. Il desiderio del pallone è il più grande della mia vita. Non ho mai avuto una pausa del genere. Dopotutto, quando ero in vacanza, nessuno mi ha proibito di andare in campo ad allenarmi. E così ho fatto. Sono sempre riuscito a trovare un pallone e un obiettivo. Ho fame di calcio ho voglia di giocare partite», ha concluso Bereszynski.