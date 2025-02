Sampdoria, Bereszynski rientra contro il Sassuolo! Le condizioni del difensore blucerchiato, le ultimissime

Sampdoria, Bereszynski rientra nel match contro il Sassuolo! I dettagli sulle condizioni del difensore blucerchiato, le ultimissime

E’ arrivata una sconfitta per la Sampdoria contro il Sudtirol nella 27a giornata di Serie B, con i biancorossi che vincono per 2-1. I blucerchiati, adesso, dovranno puntare alla prossima partita di campionato, in programma venerdì contro il Sassuolo che guida la classifica, sfida in cui potrebbe finalmente tornare in campo Bereszynski.

Come affermato dal tecnico Semplici in conferenza prima della gara, il polacco sarebbe a un passo dal rientro e in questi giorni continuerà ad allenarsi con il gruppo. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, è possibile il suo ritorno dopo oltre due mesi.