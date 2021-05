Sampdoria, calato il silenzio sul rinnovo di Ranieri: le ultime

È calato il silenzio sul rinnovo di Claudio Ranieri. Nella giornata di ieri il tecnico e l’agente non avrebbero incontrato Massimo Ferrero: le ultime

Il tanto atteso faccia a faccia tra Claudio Ranieri e Massimo Ferrero per discutere il rinnovo di contratto sembra non sia andato in scena nella giornata di ieri. A quanto riporta il Secolo XIX, nella girandola di incontri tenuti in sede dal numero uno doriano non c’è stato quello con il tecnico della Sampdoria

Rumors, come sottolinea il quotidiano cittadino, sulla presenza (ma non confermata) dell’agente Luca Bascherini. Sul rinnovo di Ranieri è calato il silenzio. Se non “in presenza” la proposta di contratto per la prossima stagione è stata presentata all’agente di Ranieri, ora si attende la risposta. Se non arriverà entro questo weekend, probabile che il presidente della Sampdoria e il tecnico si incontreranno a Roma a metà della prossima settimana.