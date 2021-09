Sampdoria, Caputo fa cifra tonda: 50 i gol in Serie A

Francesco Caputo ha firmato il suo primo gol per la Sampdoria sfruttando al meglio il bell’assist di Antonio Candreva

Al minuto 31 della sfida tra Empoli e Sampdoria i blucerchiati si portano in vantaggio grazie alla rete di Francesco Caputo, bravo a sfruttare al meglio l’assist di Antonio Candreva.

L’attaccante non esulta visti i suoi trascorsi a Empoli ma fa male alla sua ex squadra sfruttando al meglio una ripartenza terminata con un bell’assist fornito da Antonio Candreva in verticale. È il cinquantesimo gol di Caputo in Serie A, il primo con la maglia della Sampdoria.