Sampdoria, chi dopo Yoshida? In cinque attendono il rinnovo

Sampdoria, dopo Yoshida sono in cinque ad attendere il rinnovo del contratto con i blucerchiati: da Quagliarella fino a Regini

La Sampdoria sta continuando a lavorare sui rinnovi dei contratti. Dopo l’annuncio del prolungamento di Omar Colley e Maya Yoshida, sono cinque i blucerchiati in attesa di capire il proprio futuro.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

La dirigenza blucerchiata è al lavoro per trovare gli accordi con gli entourage di: Fabio Quagliarella, Valerio Verre, Albin Ekdal, Gaston Ramirez e Vasco Regini. Se per i primi tre i prolungamenti sono una priorità, con l’agente del centrocampista svedese che ha già anticipato il rinnovo, per il trequartista uruguaiano e il difensore italiano l’intesa è ancora lontana e non è escluso che possano lasciare la Sampdoria a parametro zero.