Sampdoria, cifre e dettagli dell’affare Damsgaard

Sampdoria: Damsgaard va al Brentford per 20 milioni di euro. Cifre e ulteriori dettagli sulla cessione del danese

Manca ormai poco e poi Mikkel Damsgaard si trasferirà al Brentford per la bellezza di 20 milioni di euro (14 milioni in parte fissa e 6 di bonus). Un’operazione sicuramente conveniente per la Sampdoria, che sta attraversando un periodo complicato dal punto di vista economico: l’incasso fa respirare le casse blucerchiate e permette un nuovo colpo per rinforzare il centrocampo.

Il club ligure ha generato una corposa plusvalenza di circa 12,5 milioni di euro. Il Brentford non badato troppo al grave infortunio patito dal talento danese, nemmeno ai numeri ottenuti durante la sua esperienza in blucerchiato: Damsgaard dice addio alla Serie A dopo 46 presenze ufficiali in campionato, condite da due gol e quattro assist.