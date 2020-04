Sampdoria, convinti i Carabinieri: niente isolamento per La Gumina

Niente quarantena per La Gumina: la Sampdoria convince i Carabinieri con i due tamponi negativi effettuati sull’attaccante

Solo buone notizie per Antonino La Gumina, almeno negli ultimi giorni. Giovedì la nascita di sua figlia Sophia Grace, a cui l’attaccante della Sampdoria è riuscito ad assistere appena in tempo, volando in fretta e furia da Genova e riabbracciando la compagna Daisy Dorothy a Palermo.

LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SU SAMPNEWS24

Nelle prossime ore, dopo essersi goduto i primi giorni con la primogenita, La Gumina farà ritorno in Liguria, anche se il classe ’96, stando al protocollo, avrebbe dovuto osservare altri quattordici giorni di isolamento in terra siciliana: ad evitargli questa seccatura ci ha pensato la Samp che è riuscita a convincere Carabinieri e ASL a farlo rientrare in breve tempo all’ombra della Lanterna facendo leva sui due tamponi negativi già effettuati su di lui.