Sampdoria, i convocati di Evani in vista della sfida contro la Salernitana

I convocati di Evani in vista del ritorno dei playout di Serie B per la Sampdoria, che difenderà la vittoria ottenuta all’andata

Dopo la rifinitura del mattino a Trigoria, il tecnico della Sampdoria Alberico Evani ha diramato l’elenco dei 27 convocati per il ritorno del playout di Serie B contro la Salernitana, in programma domenica sera alle 20:30. Tra le novità spiccano le prime convocazioni per i giovani dell’Academy blucerchiata Michele Cavallaro e Alessandro Ovalle Santos, rispettivamente con le maglie numero 32 e 36. La Samp è chiamata a difendere il risultato dell’andata e cerca energie fresche anche dal vivaio per provare a conquistare la salvezza.

Portieri: Chiorra, Ghidotti, Scardigno.

Difensori: Bereszynski, Cavallaro, Curto, Depaoli, Ferrari, Ioannou, Malanca, Ovalle Santos, Riccio, Venuti, Veroli.

Centrocampisti: Akinsanmiro, Bellemo, Benedetti, Meulensteen, Oudin, Ricci, Sibilli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Abiuso, Coda, Paratici, Sekulov.