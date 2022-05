Sampdoria, Damsgaard brilla: ora Giampaolo ha più alternative

Rientrato dall’infortunio, Damsgaard ha cominciato a far rivedere le sue qualità. Il danese brilla e ora Giampaolo ha più soluzioni

Nelle scorse settimane Mikkel Damsgaard ha progressivamente aumentato i carichi di lavoro durante gli allenamenti, si è messo a disposizione dello staff di Marco Giampaolo ed è riuscito a giocare qualche scampolo di partita. Nell’allenamento di ieri, a quanto riporta Il Secolo XIX, è stato tra i giocatori più brillanti e in palla.

Un ottimo segnale per il tecnico della Sampdoria che ora ha due alternative a centrocampo per quanto concerne la posizione di esterno mancino. Con tutta probabilità Giampaolo resterà fermo sul 4-5-1 contro la Fiorentina, modulo utilizzato dalla gara contro il Verona. Potrebbe cambiare nella seconda frazione di gioco passando a un meno coperto 4-4-2 con l’ingresso di Damsgaard e lo spostamento di Abdelhamid Sabiri in funzione di seconda punta.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24