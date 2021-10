Sampdoria, Damsgaard non si accende. E i sostituti sono un mistero

In casa Sampdoria c’è preoccupazione per Damsgaard: il danese non si è ancora acceso e i suoi sostituti sono un mistero

Il grande assente alla Sampdoria è Mikkel Damsgaard. O meglio, in campo scende quasi tutte le domeniche da titolare, ma le sue prestazioni non sono nemmeno paragonabili a quanto fatto vedere durante l’Europeo e nella scorsa stagione di Serie A. Roberto D’Aversa aspetta il “maghetto” danese per il quale Massimo Ferrero quest’estate chiedeva una cifra pari a 30 milioni di euro per cederlo.

La Sampdoria, come riporta Il Secolo XIX, ha scelto di non venderlo e di lasciar partire Jakub Jankto a cuor leggero dato quanto visto da parte di Damsgaard con il quale faceva staffetta nel campionato passato. I suoi sostituti, Mohamed Ihattaren e Riccardo Ciervo, per ora restano due oggetti misteriosi: il primo sta recuperando dal ritardo di condizione, il secondo è sceso in campo solo per uno scampolo di partita contro il Napoli.

