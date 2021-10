D’Aversa ora rischia l’esonero, la sua situazione dopo la pesante sconfitta della Sampdoria contro il Torino

Contro il Torino la Sampdoria ha perso fragorosamente e ora il futuro di D’Aversa è veramente in bilico. Secondo quanto raccolto da sampnews24, la società avrebbe comunicato all’allenatore la propria fiducia, ma allo stesso tempo si giocherà tutto la prossima partita contro il Bologna.

Per prepararla al meglio la Samp andrà in ritiro e in caso di prestazione deludente potrebbe cambiare la guida tecnica dei blucerchiati.