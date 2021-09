Sampdoria, D’Aversa studia il massiccio turnover verso la Juve

Sampdoria Juventus, turnover necessario: tutti i cambi che D’Aversa potrebbe operare in vista della gara contro i bianconeri

Poco più di ventiquattro ore separano la Sampdoria dal match contro la Juventus. Roberto D’Aversa, come riporta La Repubblica, dovrà necessariamente pensare a un po’ di turnover per non sovraccaricare troppo il suo undici collaudato (e schierato) da ormai tre partite consecutive.

Cambi non solo a centrocampo con Albin Ekdal che occuperà il posto di Adrien Silva. Ma anche in difesa: Nicola Murru e Alex Ferrari potrebbero prendere il posto dei due terzini di ruolo (Bartosz Bereszynski e Tommaso Augello). Fabio Depaoli invece potrebbe scalare in mediata per una staffetta con Mikkel Damsgaard (se a piede invertito rispetto ad Antonio Candreva). Non ci sono cambi in attacco: Fabio Quagliarella e Ciccio Caputo saranno i titolari del match.