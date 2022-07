Sampdoria, Delvecchio: «Giampaolo deve costruire una diga, serve mix di esperti e giovani»

L’ex calciatore blucerchiato Delvecchio ha provato a consigliare alla Sampdoria i colpi da mettere a segno a centrocampo

Gennaro Delvecchio, ex calciatore della Sampdoria, in una intervista a Il Secolo XIX ha provato a consigliare ai blucerchiati i colpi da mettere a segno a centrocampo.

CALCIOMERCATO – «Alla Sampdoria serve un centrocampista come me, io facevo tanti gol. Al di là delle battute, credo che la Sampdoria abbia bisogno di avere un gran bel centrocampo. Sappiamo che Giampaolo lavora molto sulla fase di non possesso. Bisognerà costruire una bella diga. Servono sostanza e centimetri».

DA PRAET A FAGIOLI – «L’importante è che arrivino giocatori di spessore e di qualità. Da direttore sportivo prima bisogna capire quali sono le esigenze del club poi fare il mercato. Ricordo Praet, lui potrebbe dare qualcosa in più in fase offensiva, anche Rog mi piace. In giro ci sono tanti giovani di qualità: Fagioli è uno di questi, ma c’è anche il nostro Hjulmand che l’anno scorso ha fatto molto bene a Lecce, suscitando l’interesse di Inter e Torino. Serve un bel mix di Giovani ed esperti».

