Sampdoria, Dionisi vuole i blucerchiati e prova a convincere l’Empoli: la situazione

Alessio Dionisi vorrebbe fortemente la panchina della Sampdoria, ma c’è l’ostacolo Empoli. Per questo motivo starebbe cercando di convincere il presidente Corsi

Alessio Dionisi vuole la Sampdoria. Ormai è rottura totale con l’Empoli di Fabrizio Corsi e con tutto l’ambiente toscano. È chiaro che il tecnico non possa più restare, ma il presidente non ha intenzione di lasciarlo partire gratis, forte del contratto ancora in essere tra le parti.

Per convincerlo Dionisi, a quanto riporta Il Secolo XIX, ha messo sul piatto la rinuncia alle ultime quattro mensilità per una cifra pari a 300 mila euro che verrebbero risparmiate. Corsi però pretende di più e aspetta che anche la Sampdoria faccia la sua parte per soddisfare la sua pretesa di indennizzo.