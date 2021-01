Sampdoria, discorso aperto con Quagliarella per il rinnovo

Fabio Quagliarella ha scelto la Sampdoria. Con poche parole il capitano blucerchiato ha liquidato la Juventus: ora si apre la partita rinnovo

Fabio Quagliarella ha liquidato la Juventus. Sono bastate poche parole e un post social al capitano della Sampdoria per mettere la parola fine sulla trattativa che aveva tenuto banco negli ultimi giorni. A quanto riporta il Secolo XIX, la scelta di Quagliarella è coraggiosa dato che, complice il ritorno di Keita Balde e il rendimento dei “falsi nove”, potrebbe essere costretto a fare più panchina del solito.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Claudio Ranieri ha detto che farà le sue scelte di partita in partita, contro lo Spezia dovrebbe toccare di nuovo a Quagliarella, rimasto a riposto contro l’Inter. Resta aperta la questione rinnovo contrattuale: Massimo Ferrero non ha cambiato idea sui tempi e i modi, per il momento, tutto rimandato a fine campionato. Il patron doriano, sempre come riporta il Secolo XIX, afferma di avere un patto con il capitano della Sampdoria: «Se lo vuoi, puoi chiudere la carriera qui».