Sampdoria, Djuricic: «Questo ambiente mi piace, tornato per lasciare il segno»

Il trequartista della Sampdoria Djuricic ha parlato del suo ritorno in blucerchiato questa estate

Filip Djuricic, trequartista arrivato questa estate alla Sampdoria a costo zero, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo ritorno in blucerchiato.

RITORNO – «Sono tornato per lasciare un segno, in un ambiente che già nel 2016 quando arrivai la prima volta mi era piaciuto moltissimo. Voglio cambiare l’immagine che avevo lasciato qui. So che oggi i tifosi si aspettano molto da me. Sto lavorando per tornare al cento per cento, l’importante è che ora io stia bene ed abbia superato i problemi della stagione passata. Qui c’è un grande potenziale tecnico».