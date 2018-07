Sampdoria, domani riparte la nuova stagione

Al via domani la nuova stagione per la Sampdoria di mister Giampaolo. Visite mediche e pre-ritiro in vista della partenza per Ponte di Legno.

Ultime ore di riposo e vacanza per i giocatori della Sampdoria che domani si ritroveranno in vista della prossima stagione. Pre- ritiro di tre giorni per i ragazzi di mister Giampaolo, che poi si trasferiranno a Ponte di Legno, dove la preparazione estiva durerà fino al 28 luglio nel Bresciano in Alta Val Camonica.

Da domani a sabato compreso i giocatori blucerchiarti a Bogliasco saranno chiamati a sostenere le visite mediche di rito, allenamenti nel centro sportivo Mugnaini e test atletici.

Due saranno i nuovi acquisti presenti al raduno: Omar Colley prelevato dal Genk e Alex Ferrari, arrivato in questo mercato dal Bologna.

E’ probabile che mancheranno all’appello Matias Silvestre e Ricky Alvarez, due giocatori al centro di trattative di mercato e sulla via per lasciare la Sampdoria.