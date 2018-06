Colpo in entrata per la Sampdoria, è ufficiale l’acquisto di Alex Ferrari: il centrale difensivo arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Bologna

Dopo Omar Colley, la Sampdoria mette a segno un altro colpo in entrata per il reparto difensivo: è ufficiale l’acquisto di Alex Ferrari. Il centrale arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Bologna: la scorsa stagione ha giocato in prestito all’Hellas Verona, con cui ha raccolto 27 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Ecco il comunicato diramato dal club ligure tramite il proprio sito internet: «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Bologna F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alex Ferrari (nato a Modena il 1º luglio 1994)».