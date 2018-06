Sarà Omar Colley il primo acquisto stagionale della Sampdoria di Marco Giampaolo: il centrale difensivo è in arrivo dal Genk, ecco cifre e dettagli

Tra i club più attivi sul calciomercato, la Sampdoria ha messo a segno il primo colpo in entrata. Dopo settimane di lunghe trattative, interrotte da qualche brusca frenata, è arrivata la fumata bianca per Omar Colley: secondo quanto riporta Sky Sport, è fatta per l’arrivo del centrale difensivo del Genk.

L’emittente satellitare rivela che la dirigenza blucerchiata ha incontrato oggi il club di Jupiler Pro League ed è stata raggiunta l’intesa: trasferimento a titolo definitivo per 7,75 milioni più 2 milioni di euro di bonus. Il classe 1992 gambiano metterà nelle prossime ore nero su bianco il contratto con la Samp.