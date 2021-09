Sampdoria, ecco quando torneranno in campo Verre e Gabbiadini

D’Aversa fa il punto sull’attaccante e il centrocampista blucerchiato e fissa il rientro in gruppo: tutti i dettagli

Non solo slitta il rientro in campo di Manolo Gabbiadini, che Roberto D’Aversa sperava di avere a disposizione già per la partita contro l’Udinese. Anche Valerio Verre sembra destinato allo stesso iter di recupero.

Il trequartista della Sampdoria ha accusato un problema muscolare più grave di quello che appariva all’inizio e non ce la farà per il match casalingo contro i bianconeri. Il suo rientro in gruppo è fissato per la prossima settimana e dovrebbe poter scendere in campo contro il Cagliari dopo la sosta.