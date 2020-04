Sampdoria, Ekdal: «Derby indimenticabile. Su Ronaldo e Ibrahimovic…»

Il centrocampista della Sampdoria Ekdal ha risposto ai tifosi sui canali social del club blucerchiato

Il centrocampista Albin Ekdal ha risposto alle domande dei tifosi sul profilo ufficiale della Sampdoria: «La gioia più bella con la maglia blucerchiata? Vincere il derby contro il Genoa è stata una cosa che non dimenticherò mai, per i tifosi è molto importante e aver regalato loro questa gioia è stato fantastico».

«Avversari peggiori affrontati in carriera? Il Bayern Monaco e la Spagna. Lewandowski, Ribery, Robben e Muller sono fantastici. La Nazionale iberica invece non ti fa mai vedere la palla. Come giocatori singoli dico Hazard, Ronaldo, Ibrahimovic e ancora Robben».