Sampdoria eSports, AsapTom96: «Non credevo alla chiamata»

Thomas Saiani, alias AsapTom96, si presenta come nuovo gamer ufficiale della Sampdoria eSports su FIFA 20

Thomas Saiani, alias AsapTom96, è il nuovo gamer ufficiale della Sampdoria eSports. La redazione di Sampnews24.com lo ha contattato in esclusiva: «Ho fatto un po’ di fatica quando mi è arrivata la comunicazione via mail, non ci credevo».

«Ho letto tre o quattro volte il nome della squadra per essere sicuro che non si trattasse di qualche messaggio di spam. Con il primo quadrangolare mi sono reso conto che è tutto vero».