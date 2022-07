Sampdoria, Falcone verso il Lecce: due nomi per sostituirlo

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati hanno trovato l’accordo col Lecce per la cessione di Falcone e ora cercano il sostituto

Sampdoria e Lecce hanno trovato l’accordo per il trasferimento in giallorosso di Wladimiro Falcone. La stretta di mano è arrivata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro e controriscatto in favore dei blucerchiati fissato a 4 milioni di euro.

Ieri Falcone non ha partecipato all’amichevole contro il Castiglione, rimanendo in palestra, in attesa del via libera al trasferimento. A quanto riporta Sky Sport, il passaggio si concretizzerà non appena la Sampdoria avrà chiuso per il sostituto. Due le alternative: Brignoli del Panathinaikos, per cui ci sono alcune difficoltà da superare, oppure Colombi del Parma.

