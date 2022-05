Ferrari taglia il prestigioso traguardo delle cento presenze in Serie A: nuovo record per il difensore della Sampdoria

Alex Ferrari ha collezionato la presenza numero 100 in Serie A, in occasione del match contro l’Inter. Prestigioso traguardo per l’attuale difensore della Sampdoria, che nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Bologna, Crotone e Verona.