Sampdoria, Ferrero a colloquio con D’Aversa: il retroscena

Il presidente della Sampdoria Ferrero avrebbe già avuto un colloquio con l’allenatore D’Aversa per fare il punto sugli ultimi risultati

L’incontro tra Massimo Ferrero e Roberto D’Aversa è già andato in scena. Il presidente della Sampdoria non è salito a Bogliasco, ma ha convocato (mercoledì sera) il tecnico blucerchiato in hotel per avere un confronto sincero e concreto su come uscire dalla crisi di risultati.

A quanto riporta Il Secolo XIX, il numero uno blucerchiato ha ribadito la fiducia nel suo operato, ha indagato sullo stato psico-fisico della squadra, che tende al basso, e gli ha chiesto di lavorare molto sulla testa dei ragazzi e sull’unione dello spogliatoio. Per il momento, fino alla partita contro la Salernitana, Ferrero resta convinto della scelta della conferma di D’Aversa.

LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24