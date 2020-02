Sampdoria, Ferrero assicura: «La società è solida»

Il presidente della Sampdoria Ferrero ha parlato delle dimissioni di Fiorentino dal CdA: «La società è solida»

Massimo Ferrero è tornato a parlare del futuro della Sampdoria dopo le voci sul presunto decadimento del CdA: «Non solo la società è solida, ma abbiamo tutti i piedi ben piantati per terra. C’è stato tanto rumore per nulla: si è solo dimesso un consigliere per motivi personali».

«Faccio un appello: state vicini alla squadra e chiedo a tutti di non destabilizzare l’ambiente», ha concluso il presidente ai microfoni di Telenord.