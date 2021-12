Sampdoria, accolta l’istanza del club sull’indagine nei confronti di Ferrero

Indagine Ferrero: la Sampdoria è estranea ai fatti. Ordinato il dissequestro del denaro depositato su un conto corrente della società blucerchiata

Sampdoria estranea ai fatti riguardanti le indagini sull’ex presidente Massimo Ferrero . Il Tribunale di Cosenza ha accolto l’istanza del club blucerchiato, che dunque può tirare un sospiro di sollievo. Il comunicato della società:

COMUNICATO UFFICIALE – «Il Tribunale di Cosenza, con provvedimento appena depositato, ha interamente accolto l’istanza presentata da U.C. Sampdoria e volta al dissequestro delle somme depositate su conto corrente intestato alla società. Con il provvedimento citato, il Tribunale di Cosenza, riunitosi in camera di consiglio il 29 dicembre 2021, ha confermato la totale estraneità di U.C. Sampdoria S.p.a. rispetto all’inchiesta avviata dalla Procura presso il Tribunale di Paola.

U.C. Sampdoria è stata assistita nel procedimento di impugnazione del decreto di sequestro dallo Studio Ponti & Partners di Udine e, in particolare, dal founding partner avvocato Luca Ponti, in collaborazione con il partner avvocato Francesca Spadetto. Il Tribunale ha così accolto integralmente le tesi della difesa di U.C. Sampdoria S.p.a., ordinando il dissequestro e la restituzione alla medesima società della somma presente su un conto corrente alla stessa intestato e che in precedenza era stato sottoposto a sequestro preventivo».

