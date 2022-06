Sampdoria, fiducia in Giampaolo: l’allenatore non teme le difficoltà

La Sampdoria ha espresso la propria in fiducia in Giampaolo che a sua volta ha dichiarato di non temere le difficoltà societarie

Marco Giampaolo e Antonio Romei hanno avuto un proficuo colloquio negli uffici romani del vicepresidente della Sampdoria. L’allenatore ha incassato la fiducia del club, in collegamento anche Marco Lanna, Alberto Bosco e Gianni Panconi, e ha rinnovato la sua disponibilità a qualsiasi progetto tecnico il club abbia in programma per la prossima stagione.

LE PAROLE DI GIAMPAOLO – Davanti alle evidenti e future difficoltà che il club dovrà affrontare c’è anche una disponibilità finanziaria limitata. Giampaolo non è spaventato: «Farò la squadra con i calciatori che mi metterete a disposizione», queste le sue parole a Romei. Lo riporta Il Secolo XIX.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24