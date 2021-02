Sampdoria, finalmente Gabbiadini: in campo dopo tre mesi di stop

Sampdoria, è l’ora di Gabbiadini: il rilancio dopo tre mesi di stop a causa dell’infortunio e dell’intervento per l’ernia inguinale

Complice lo stop di Ernesto Torregrossa, come conferma la Gazzetta dello Sport, crescono le quotazioni per un ingresso a partita in corso di Manolo Gabbiadini. Sampdoria Atalanta, partita in programma domenica alle 12.30 tra le mura del Ferraris, è una gara dove l’attaccante può fare la differenza.

Gabbiadini, fermo ormai da tre mesi a causa dell’ernia inguinale che lo ha costretto all’intervento chirurgico, scalpita per tornare protagonista. Difficile un impiego per tutti i novanta minuti, Ranieri non vuole rischiare perché il calciatore non ha ancora i ritmi partita. Ma un ingresso dal primo minuto e poi una sostituzione o viceversa potrebbero rientrare nei piani del tecnico blucerchiato.