Sampdoria, finalmente Tonelli: reattività e ordine al servizio di Ranieri

La Sampdoria ottiene un punto d’oro per la sua classifica contro il Milan a San Siro: sorprende la prestazione di Lorenzo Tonelli, mai così incisivo da inizio campionato

La Sampdoria ottiene un punto d’oro per la sua classifica contro il Milan a San Siro. Sorprende la prestazione di Lorenzo Tonelli, schierato dal primo minuto da Claudio Ranieri per sostituire uno stremato Maya Yoshida.

Il difensore blucerchiato, mai così incisivo in questa stagione, ha offerto una prova di grande ordine e concentrazione riuscendo, il più delle volte, a bloccare sul nascere le iniziative di Hakan Calhanoglu, il più pericoloso tra i rossoneri. Dopo questa prestazione il tecnico romano avrà sicuramente un dubbio in più in vista della sfida con il Napoli di domenica, con l’ex Empoli pronto a dare seguito ai miglioramenti mostrati al fianco di Omar Colley.