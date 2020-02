La Sampdoria di Ranieri si affiderà molto a Ramirez. Contro la Fiorentina non sarà semplice trovare spazi per i blucerchiati

La Fiorentina di Iachini si distingue per un baricentro basso. Come si vede nella slide sopra, i viola adottano un 532 in cui la squadra è bassa e accorta.

Anche le punte sono molto basse per aiutare i compagni. Per la Sampdoria di Ranieri non sarà quindi facile muovete la struttura difensiva avversaria. Ranieri spera che Ramirez faccia la differenza come al solito