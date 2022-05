Sampdoria Murillo, il difensore non verrà riscattato dal Celta Vigo: il futuro del colombiano

Murillo tornerà alla Sampdoria dopo il mancato riscatto del Celta Vigo, il futuro del colombiano è lontano da Genova

Murillo non verrà riscattato dal Celta Vigo e in estate farà ritorno alla Sampdoria. Soltanto un passaggio visto che il colombiano resterà con le valigie in mano in attesa di una nuova destinazione.

Il classe ’92 percepisce un ingaggio che la Sampdoria non può permettersi ed ecco che valuta soluzioni per la sua cessione.