Sampdoria, Giampaolo: «La squadra ha lavorato bene, ma serve vincere»

Le parole del tecnico della Sampdoria, Giampaolo: «Bisogna profondere qualsiasi risorsa fisica mentale e caratteriale»

Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Sampdoria e Monza. Di seguito le sue parole.

CONDIZIONE DELLA SQUADRA – «La squadra ha lavorato bene, come sempre. Chi è rimasto a Genova hanno lavorato più che bene. Chi era in nazionale si è ripresentato bene e sono pronti per giocare una grande partita».

MONZA – «Innanzitutto è una squadra che dopo la vittoria con la Juventus ha trovato fiducia. Ha cambiato allenatore da prima della gara contro i bianconeri. Cercherà di proporre qualcosa di diverso, ma si vede che la strada che vuol percorrere è di un certo tipo. Abbiamo preparato la gara, siamo pronti».

VITTORIA – «È diventata una necessità. Bisogna profondere qualsiasi risorsa fisica mentale e caratteriale. Devi fare più di qualcosa per vincere. È una necessità così come l’hanno manifestata i tifosi stamattina con questo striscione. È una necessità per il nostro movimento».

