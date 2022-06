Sampdoria, Giovinco vuole restare: richiesta al club blucerchiato

Dopo sei mesi in blucerchiato, Sebastian Giovinco vorrebbe restare alla Sampdoria e avrebbe fatto una richiesta al club

Sebastian Giovinco, autore di sei mesi non eccezionali alla Sampdoria, vuole restare in blucerchiato. L’attaccante è convinto ci poter fare la differenza in Serie A e ha avanzato una proposta alla dirigenza doriana.

Come riporta Sky Sport, l’attaccante ha chiesto di poter partire per il ritiro con la squadra anche senza contratto, per valutare la sua condizione fisica e se sta bene continuare ancora assieme.

