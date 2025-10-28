Sampdoria, arriva la decisione del Giudice Sportivo! Squalificato anche un dirigente, ecco la motivazione: i dettagli

Sampdoria, provvedimento del Giudice Sportivo: sanzionato il ds blucerchiato Andrea Mancini. Le ultimissime

Il Giudice Sportivo ha adottato un provvedimento disciplinare nei confronti di Andrea Mancini, direttore sportivo della Sampdoria, in seguito a un episodio verificatosi negli spogliatoi al termine della partita casalinga contro il Frosinone, conclusasi con il risultato di 1-1. L’organo di giustizia sportiva ha ritenuto opportuno intervenire con una sanzione economica e un richiamo formale, ponendo così il dirigente sotto particolare osservazione per i comportamenti futuri.

La decisione prevede una multa di 5.000 euro e un’ammonizione con diffida. Secondo quanto riportato nel dispositivo, Mancini avrebbe rivolto “espressioni irriguardose” nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti all’interno degli spogliatoi. Pur non trattandosi di un episodio di gravità tale da giustificare un’inibizione temporanea, il comportamento è stato comunque ritenuto lesivo delle regole di correttezza e rispetto che devono caratterizzare i rapporti con la classe arbitrale.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Il provvedimento, dunque, assume un valore non solo punitivo ma anche preventivo: la diffida rappresenta un avvertimento chiaro, che in caso di recidiva potrebbe comportare conseguenze disciplinari più severe. L’episodio mette in evidenza l’attenzione costante delle autorità sportive nel garantire il rispetto delle norme e nel preservare il clima di correttezza all’interno delle competizioni calcistiche.