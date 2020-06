Sampdoria, grana Rocha risolta: accordo raggiunto con il Santos

La Sampdoria ha raggiunto un accordo con il Santos per il pagamento del difensore brasiliano Kaique Rocha: i dettagli

Arrivano buone notizie dal Brasile. La Sampdoria ha risolto una questione in sospeso con il Santos, club che versa in una difficile situazione finanziaria e che attendeva da tempo il pagamento del cartellino di Kaique Rocha, difensore trasferitosi a Genova la scorsa estate.

Per il classe 2000, i blucerchiati si erano accordati per 1,25 milioni di euro, al momento non ancora saldati. Il presidente del Santos José Carlos Peres, tuttavia, ha annunciato a Gazeta Esportiva di aver trovato una formula di pagamento con la Sampdoria: «Abbiamo chiuso un accordo per due rate, una a luglio e l’altra a dicembre».