Sampdoria, i convocati di D’Aversa per l’Empoli: fuori in tre

Convocati Empoli Sampdoria: le scelte di D’Aversa per il match della da giornata di Serie A. Torna Ekdal, out Vieira, Ihattaren e Gabbiadini

La Sampdoria ha ultimato in mattinata la preparazione alla trasferta di Empoli, in programma domani, domenica, al Castellani (ore 12.30). Al termine della rifinitura svolta al Mugnaini di Bogliasco, Roberto D’Aversa ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro i toscani.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Silva, Thorsby, Trimboli.

Attaccanti: Ciervo, Caputo, Quagliarella, Torregrossa.