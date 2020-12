Sampdoria, il rinnovo di Ranieri è il primo obiettivo per il 2021: le ultime

Del rinnovo di Claudio Ranieri si parlerà solo a gennaio 2021: si cerca un’intesa tra il tecnico e la Sampdoria. Le ultime

L’uomo chiave della salvezza blucerchiata, nella stagione 2019/20, è stato Claudio Ranieri. Il tecnico doriano ha preso una Sampdoria persa, disunita e sfiduciata, ha saputo ripartire da zero e con quattro giornate d’anticipo conquistare la permanenza in Serie A anche per la stagione 2020/21.

La Sampdoria vorrebbe prolungare il contratto di Ranieri ancora per qualche stagione, ma l’intoppo è rappresentato dall’alto ingaggio percepito dal tecnico. La cifra di 1,8 milioni di euro netti a stagione è fuori portata per i blucerchiati e Massimo Ferrero spera di convincere Ranieri a scendere un po’ con le sue pretese economiche. A quanto riporta il Secolo XIX, gennaio dovrebbe essere il mese dedicato ai primi incontri tra le parti alla ricerca di un’intesa che al momento non c’è.