Sampdoria, in difesa contro il Crotone tocca a Tonelli: le ultime

La Sampdoria archivia la vittoria di ieri pomeriggio per 3-1 contro il Verona e si concentra sul Crotone, prossimo avversario in campionato. Chance da titolare per Lorenzo Tonelli, data l’assenza di Maya Yoshida, squalificato.

Il difensore ex Empoli ha un solo obiettivo contro i rossoblù di Serse Cosmi, ovvero convincere il tecnico Claudio Ranieri ad affidargli le chiavi della difesa per questo finale di stagione, al fianco di Omar Colley.