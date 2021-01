Sampdoria, incontro in programma tra Osti e Vagnati: si discute Bonazzoli

Il Torino non ha intenzione di tenere Federico Bonazzoli: in programma incontro tra Osti e Vagnati per discutere dell’attaccante della Sampdoria

Il Torino non vuole correre nessuno rischio, soprattutto quello che Federico Bonazzoli riesca a segnare gli otto gol che costringerebbero il club al riscatto obbligatorio. L’attaccante, in prestito dalla Sampdoria, non ha convinto e la dirigenza del Torino vuole interrompere il prestito in questa sessione di mercato.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

A quanto riporta Tuttosport, anche a costo di rimetterci il milione pagato per il prestito il Torino tenterà di trovare una soluzione con la Sampdoria per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante. È in programma un incontro tra Carlo Osti e Davide Vagnati per discutere la questione. Su Bonazzoli c’è forte l’interesse del Crotone.