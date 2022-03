Sampdoria, Damsgaard vicino al rientro: domani atteso a Bogliasco

Infortunio Damsgaard, il danese non scende in campo da 175 giorni: ultima partita il 3-3 contro l’Udinese del 3 ottobre

Damsgaard è lontano dai campi dal 3 ottobre, data della sua ultima sfida contro l’Udinese. Il danese, alle prese con l’infortunio, sta piano piano recuperando.

Domani è atteso a Bogliasco per conoscere Giampaolo e iniziare a lavorare con i compagni in vista di un graduale recupero delle condizione. Potrebbe rientrare verso metà aprile, come riportato da La Gazzetta dello Sport.