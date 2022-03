Sampdoria, la nuova idea di Giampaolo: Sabiri alla Schick

L’allenatore della Sampdoria Giampaolo starebbe pensando di far agire Sabiri come faceva Schick al tempo dei blucerchiati: le ultime

Abdelhamid Sabiri è la nuova arma in più di Marco Giampaolo. Il trequartista della Sampdoria, che si era già messo in luce nel match contro la Juventus siglando la magnifica rete su punizione, si è confermato anche contro il Venezia.

Il tecnico della Sampdoria sta riflettendo su come schierarlo contro la Roma perché la conferma sembra scontata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Giampaolo sta ritagliando un ruolo da attaccante di supporto e quindi non un trequartista classico, più avanzato con una attitudine che può ricordare anche in parte Gaston Ramirez.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24