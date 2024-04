Sampdoria, Pirlo: «Gara difficile. Sugli infortuni stagionali...»

L’allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo, ha rilasciato delle dichiarazioni prima del match contro il Sudtirol: ecco cosa ha detto

La Sampdoria domani sfiderà il Sudtirol al Ferraris per confermarsi in zona play off. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa.

SULL’AMBIENTE: «L’ambiente è sorridente ma non c’è nulla di cui essere contenti se non si arriva al risultato finale. Mancano un po’ di partite. Ogni gara è fondamentale se vogliamo raggiungere l’obiettivo. Sappiamo che ci sono tanti scontri diretti in questo periodo. Domani sarà una partita difficile. Il Sudtirol ha sempre fatto bene soprattutto fuori casa contro le squadre forti fuori casa. Col nuovo allenatore ha anche cambiato atteggiamento».

SUL SUDTIROL: «Avevamo fatto una partita discreta sul piano tecnico all’andata. Poi ci furono delle disattenzioni che ci costarono la partita. Non dobbiamo più pensare a quello che è stato, ma a quel che sarà. I punti in palio sono pesanti in questo momento. Una partita in cui dovremo giocare meglio a livello tecnico rispetto a Palermo, dove abbiamo sbagliato spesso l’ultima scelta, l’ultimo passaggio. Dovremo essere bravi a non sbagliare, dovremo essere più lucidi».

SUGLI ULTIMI DUE MESI: «Eravamo partiti con questi presupposti, la Sampdoria arrivava dalla serie A e per tutti era motivo d’orgoglio cercare di batterla. Poi c’è stato un periodo negativo. Adesso siamo tornati a essere la Sampdoria che tutti si aspettano. Sono stati bravi loro a tornare competitivi, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto. Andiamo oltre anche alle difficoltà nel corso della gara».